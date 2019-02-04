مشاكل الشعر الأكثر شيوعاً

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 فبراير 2019 09:10 مساءً - تعاني بعض السيدات من مشاكل الشعر الاكثر شيوعاً ، كالشعر الدهني، وتساقط الشعر، ومشاكل في فروة الراس وغيرها. اليوم، نقدّم لك وصفة منزلية لحلّ هذه المشكلة من خلال ماء الورد الذي يحافظ على درجة حموضة الشعر، خاصّة وأنّ أيّ خلل في الرقم الهيدروجيني Ph يسبّب الكثير من التلف، ما يجعل من ماء الورد علاجاً فعّالاً لتلف الشعر وتقصّفه، كما أنّه مطهّر طبيعيّ ومضادّ للبكتيريا، ويعالج القشرة.





فوائد ماء الورد للشعر:

1. يعزّز الدورة الدمويّة في فروة الرأس.

2. لديه خصائص مضادّة للبكتيريا والفطريّات.

3. بديل ممتاز للبلسم، ينعّم للشعر ويفكّ التشابك.

4. يعالج مشكلة القشرة.

5. يعالج حكّة فروة الرأس.

6. يعزّز نموّ الشعر.

7. يقلّل من إفراز الزيوت في فروة الرأس.

8. يعالج تساقط الشعر.



ولعلاج مشاكل الشعر الاكثر شيوعاً، تعرفي الى ماسك ماء الورد وزيت جوز الهند



المكوّنات:

•ملعقتان من زيت جوز الهند.

•3 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

•5 قطرات من زيت الجزر.

يتمّ تسخين زيت جوز الهند لبضع دقائق، ثمّ يخلط مع ماء الورد وزيت الجزر. يوزّع على فروة الرأس لمدّة 3-4 ساعات، وأخيراً يغسل الشعر بالشامبو. تساعد هذه الخلطتين من ماء الورد على القضاء علىمشاكل الشعر الاكثر شيوعاً .

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