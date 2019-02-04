كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 08:34 مساءً - المجتمعات المسلمة: قمة "الاخوة الإنسانية" شهدت صناعة تاريخ جديد

قال الدكتور نصر عارف، عضو المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، إننا الان نشهد صناعة تاريخ جديد لمستقبل البشرية يقوم على الإقرار بالتعددية الثقافية والدينية، جاء ذلك تعقيبًا على استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بابا الفاتيكان في القصر الرئاسي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ويأتي اللقاء ضمن الزيارة التاريخية التي بدأها البابا فرانسيس للإمارات للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية.

وأضاف عارف، خلال مداخلته مع الإعلامية سهى أحمد، بالفقرة الإخبارية المذاعة على فضائية الغد، أن العالم كله يحتفل بمرور 800 عام علي زيارة البابا فرانسيس الأول لمصر، والآن يكرر البابا فرانسيس الثاني بابا الفاتيكان الزيارة إلى دولة الامارات معلنًا أنها تمثل نموذجًا للتعايش والتسامح واستطاعت أن تستوعب أكثر من 200 جنسية و 900 ملة وعقيدة بكل الاحترام للجميع تحت مظلة القانون.

وأشار عضو المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، إلى انه يجب على الدول ان تقتدي بما قامت به الإمارات.