كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 08:34 مساءً - عكاشة: رغبة جماعة الإخوان الإرهابية "لم تمت" بالرغم من غرابتها
معتز عوض
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن رغبة جماعة الإخوان الإرهابية لم تمت بالرغم من غرابتها.
وتابع عكاشة خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «بالرغم من أن الإخوان والدكتور محمد البرادعي تبادلوا الاتهامات القاسية في 2013، إلا أن الجماعة الإرهابية لا تمانع من عقد صفقات جديدة معه الآن»، معلقاً «الإخوان يعقدون صفقات مع القاعدة وتنظيم داعش، وحال إدراك البرادعي لخدع الجماعة الإرهابية سيراهنون على شخص آخر».
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