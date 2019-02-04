كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 08:34 مساءً - ميناء الإسكندرية يسهد نشاطا في حركة السفن والشاحنات

الإسكندرية نسرين عبد الرحيم

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندريه أن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل اليوم الإثنين الموافق 4 فبراير 2019 حيث تواجد بالميناء 146 سفينة ، تراكي علي الأرصفة 44 سفينة جاري تفريغهم منهم السفينة "جلوفيز مدريد" قادمة من روسيا وعلي متنها 49 ألف طن قمح ، والسفينة "نورد سيل" قادمة من أمريكا وعلي متنها 55 ألف طن قمح ، والسفينتين "هيستيريا جيادا" ، و "اونوسيان ستار" قادمتين من السعودية وعلي متنهما 66 ألف طن سولار ، كما يجري تفريغ شحنة بوتاجاز تزن 11 ألف طن قادمة من فرنسا وليبيا علي متن السفينتين "جاز ريد سي" ، و "جاز انيرجي" ، وشحنة غاز تزن 9 آلاف طن قادمة من قبرص علي متن السفينة "يوجينيا جاز" ، وتواجد بالمخطاف الخارجي 34 سفينة ، ويجري أيضاً تفريغ شحنة فحم تزن 97 ألف طن قادمة من إسبانيا ورومانيا وامريكا علي متن السفن "إلينا" ، و "أجا ريس" ، و "نورديك ستافانجير" ، كما وصل الميناء عبارتين قادمتين من إسبانيا وعلي متنهما 793 سيارة زيرو جاري تفريغها ، هذا ويجري تفريغ في منطقة المخطاف الداخلي عدد 11 سفينة تحمل 205 ألف طن فحم ، وخشب ، وصويا ، ويجري شحن سفينتين بالملح تمهيداً لتصديرهم .

وأضاف الغندور أن الميناء شهد أيضا نشاطا في حركة القطارات والشاحنات والبارجات النهرية ، حيث خرج من الميناء قطاران محملان ب 3100 طن قمح متجهين إلي المطاحن في امبابه وشبرا ، وقطار محمل ب 1100 طن فحم متجه إلي التبين ، وخرج من الهاويس المالح 3 بارجات نهرية محملة ب 4 آلاف طن فحم ، وسيلاج ، كما تم دخول وخروج 10810 شاحنة عامة من والي الميناء ، وبلغ مخزون الغلال بالميناء 900 ألف طن منهم 249 ألف طن قمح .

هذا وقد وجه اللواء بحري مدحت عطيه رئيس هيئة الميناء الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من والي الميناء بشكل آمن .