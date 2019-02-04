كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 08:34 مساءً - أكبر صالة مزادات بالعالم تعد دليل شامل لأعمال الفنان المصري عبد الهادي الجزار

احتفلت دار "كريستيز" الشرق الأوسط للمزادات بمرور 12 عاماً على ريادتها للسوق في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معلنة مواصلة توسيع حضورها الفعلي الذي بدأته حديثاً في المنطقة، خلال العام 2019، مع توسيع فريقها الإقليمي، بما يتماشى مع الاهتمام المتزايد بجمع المقتنيات النفيسة من الأعمال الفنية والساعات الكلاسيكية في مجتمعات المنطقة. وقد تمّ في الإطار ذاته تجديد المكتب الإقليمي لكريستيز الواقع في مركز دبي المالي العالمي، فبات يشتمل على مساحة لإقامة المعارض الفنية، إضافة إلى مكتبة فنية واسعة يمكن للجمهور زيارتها والاطلاع على محتوياتها.

وتوقّع مايكل جيها، نائب رئيس مجلس إدارة كريستيز الشرق الأوسط، في هذا السياق، أن يتميّز سوق الفنون في الشرق الأوسط خلال العام 2019 بالتركيز على الأعمال الحديثة، بالإضافة إلى الإقبال المتزايد على أحدث التصاميم الفنية المعاصرة، وقال: "شهدنا خلال العام 2018 ارتفاعاً في مستوى الوعي الفنّي تجاه الأعمال الفنية التي أبدعها فنانون عرب، وستتمثل مهمتنا في العام الجاري بالعثور على لوحات حديثة نادرة تعود للفترة التي تتراوح بين أوائل القرن العشرين وحتى الستينيات منه، وتخصيصها للبيع، تلبية لطلب جامعي المقتنيات الفنية ورغباتهم المتمثلة في الحصول على هذه القطع. كما أننا نشهد شهية متنامية باستمرار تجاه التصاميم المعاصرة التي لا نزال نراقبها ساعين لطرحها في مزاداتنا".

كما شدّد جيها على الحاجة المستمرة للبحث والنشر فيما يتعلق بالوثائق المتاحة حول الفنون العربية الحديثة والفنانين الذين أبدعوا هذه الأعمال، إثباتاً لأصالتها وطمأنةً لجامعي المقتنيات الفنية بشأن القيمة الدائمة التي تحظى بها. ومن هذا المنطلق، تعمل فاليري هيس من كريستيز، بحسب جيها، على إعداد ثاني دليل شامل لأعمال الفنان المصري عبدالهادي الجزار (1925 - 1966)، من المقرّر نشره في العام 2020.

ومن المقرّر أن يُقام مزاد كريستيز المقبل لفنون الشرق الأوسط الحديثة والمعاصرة في دبي يوم السبت 23 مارس، وسط مساعٍ لتقديم المزيد من أعمال الفنانين اللبنانيين التي تشتمل عليها مجموعة جوني ونادين مقبل للفنون. وقد كُلّفت دار كريستيز في العام 2015 ببيع 14 عملاً من المجموعة التي تضمّ أكثر من 100 عمل فني وازن. وقد حققت آنذاك لوحة "بابل" للفنان اللبناني أيمن البعلبكي (المولود في 1975)، والتي رسمت في العام 2005، رقماً قياسياً عالمياً لهذا الفنان ما زال قائماً إلى الآن، عندما بيعت بسعر قدره 485,000 دولار.

وتُعتبر مجموعة مقبل للفنون، التي تأسست في العام 1998، مشروعاً مخصصاً لدعم الفن اللبناني، إذ تسلّط الضوء على ثراء الإرث الثقافي اللبناني وغنى المواهب التي يتمتع بها أبناء الجيل الجديد من الفنانين اللبنانيين المنتشرين في أنحاء الشرق الأوسط والعالم. ويرجع الكثير من التقدير الذي تحظى به مجموعة مقبل للفنون إلى مشروع جوني الرامي إلى مشاركة جمهور عريض من محبي الأعمال الفنية مجموعته الكاملة عبر الإنترنت، وإنشاء صفحة لمجتمع جامعي الأعمال الفنية على شبكات التواصل الاجتماعي، ألهمت حواراً مستمراً حول الفنّ. وتضمّ أبرز الأعمال الفنية في المجموعة لوحة "ضائع وسط الارتباك" Lost in Confusion (اللوحة الموضحة في الأعلى من جهة اليسار) للفنان اللبناني بول غيراغوسيان (1926 - 1993)، والتي رسمت في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، ويتراوح سعرها التقديري بين 80,000 و120,000 دولار، وقد كان غيراغوسيان الفنان الذي ألهم جوني الشروع في جمع الأعمال الفنية اللبنانية. كذلك تضمّ الأعمال البارزة في المجموعة والتي ستُعرض للبيع في المزاد، لوحة "من دون عنوان" (اللوحة الموضحة في الأعلى من جهة اليمين) للفنانة اللبنانية إيفيت أشقر، المولودة في 1928، تعود للعام 1983، ولم تُعرض في أي مزاد من قبل، ويتراوح سعرها التقديري بين 80,000 و120,000 دولار، ولوحة "ضوء القمر على الأهرام" Clair de Lune sur les Pyramides (اللوحة الموضحة في الأعلى في الوسط) للفنان اللبناني ويلي عرقتنجي (1930 - 2003)، التي رسمها في العام 1988، ويتراوح سعرها التقديري بين 25,000 و30,000 دولار.

وعلى صعيد متصل، من المنتظر أن تشهد سوق الساعات في العام 2019 زخماً متزايداً في أنحاء المنطقة، حيث تخصّصها وتبيعها كريستيز في أوساط قاعدتها التي تزداد اتساعاً من جامعي الساعات. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم التعامل مع حوالي 20 بالمئة من مبيعات ساعات كريستيز حول العالم من خلال مكتبها في الشرق الأوسط. ويُعزى النمو في قطاع الساعات إلى زيادة نضج السوق، والاهتمام بمتابعة المزادات العالمية الأخرى التي تقام في جنيف وهونغ كونغ ونيويورك، علاوة على الطلب المستمر من قبل جامعي الساعات الناشئين والمخضرمين على السواء. ومن المقرر أن تشهد أسواق مثل موسكو ومومباي وهونغ كونغ وبانكوك انعقاد فعاليات المعاينة التي تسبق إقامة مزاد ربيع 2019 في دبي.

وسيشتمل مزاد "الساعات المهمة" الذي سيقام في 22 مارس 2019 ما يقل قليلاً عن 200 ساعة، يُتوقع أن يحقق مبيعات إجمالية تتراوح بين 9,000,000 ملايين و13,000,000 مليون دولار.

ويتضمّن المزاد تشكيلة متنوعة من مجموعات ساعات يملكها شخص واحد، ومجموعة من ساعات "رولكس دايتونا" الكلاسيكية، ومجموعة كلاسيكية من ساعات التقاويم الدائمة وساعات الكرونوغراف من "باتيك فيليب"، فضلاً عن أوسع تشكيلة من الساعات الحديثة ذات الإضافات التقنية العالية تُعرض في أي مزاد يقام في دبي على الإطلاق.

ومن المقرّر نشر مزيد من التفاصيل من خلال نشرات إعلامية لاحقة تلقي نظرة أشمل على المزادين المرتقبين.