كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 08:34 مساءً - منال عوض تفاجئ الوحدات المحلية بفارسكور والزرقا وتامر بإزالة التعديات على النيل

دمياط - محمد حمدي

فاجئت الدكتورة منال ميخائيل محافظ دمياط، صباح اليوم الاثنين، عدد من الوحدات المحلية بنطاق مركزى فارسكور والزرقا للوقوف على مدى إنجاز جميع المهام و متطلبات تحسين الأداء ، بدأتها بزيارة الوحدة المحلية بقرية شرباص التابعة لرئاسة مركز ومدينة فارسكور حيث تفقدت خلالها قسمى الشئون الهندسية و خدمة المواطنين ووجهت المحافظ بإزالة جميع التعديات على جسور النيل و المبانى المخالفة و عمل حصر شامل لجميع قرارات الازالة لعمل حملة لتنفيذها فورا.

وشكا أحد أهالى القرية من عدم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لمكتب بريد شرباص، وقامت ميخائيل بالتواصل مع رئيس هيئة البريد المصرية للانتهاء من جميع الأعمال فى أسرع وقت ممكن

كما قامت المحافظ بزيارة الوحدة المحلية بقرية دقهلة بمركز الزرقا استهلتها بمتابعة سير العمل ، واطلعت على جميع الإجراءات التى يتم إتخاذ ها لتمويل مشروعات الشباب ، كما أكدت محافظ دمياط أنه سيتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد مسئولى القسم الهندسى بالوحدة لعدم وجود دفتر خاص بقرارات الازالة منذ عام ٢٠١٧

واختتمت المحافظ بتفقد الوحدة المحلية بقرية الناصرية بمركز فارسكور ووجهت خلالها بسرعة تنفيذ قرارات الازالة الصادرة لحالات التعدى على الأراضى الزراعية و المبانى المخالفة، وكذلك تجهيز مكان بالدور الأرضى لقسم خدمة المواطنين لعدم قدرة بعض الأهالى من كبار السن وذوى القدرات الخاصة على الصعود إلى الدور العلوي موجهة بحسن معاملتهم وسرعة بحث جميع شكواهم واحتياجاتهم.

وذكرت المحافظ أنه سيتم عمل دورات تدريبية للعاملين بجميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لتطوير الأداء الوظيفي لديهم والارتقاء بمستوى العمل بتلك الوحدات بما يعود بالنفع على المواطنين