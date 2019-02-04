كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 08:34 مساءً - الفنان مراد فكرى ينتهى من كتابة فيلم ليلة الحوت الأزرق

انتهى الفنان مراد فكرى من كتابة أول سيناريو فيلم سينمائى له بعنوان " ليلة الحوت الأزرق " وتقدم به لادارة المصنفات وتم اخذ الموافقة عليه صباح اليوم .

ونشر مراد صورا له على صفحته على الفيس بوك بعد حصوله على موافقة الرقابة وعلق مراد " الحمد لله .. اليوم هو شهادة ميلاد سيناريست جديد ٤/٢/٢٠١٩ و يتم الآن التجهيزات الأخيرة لبدء التصوير منتصف هذا الشهر .... والله ولى التوفيق ..

وأضاف فيلم ( ليلة الحوت الأزرق ) مأخوذ من أحداث واقعية و شخصيات حقيقية فعلا قصة و سيناريو و حوار ( مراد فكرى . )