كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 08:34 مساءً - خالد الجندي يكشف مخاطر الخلط بين الدين و السياسة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك خلطًا بين الدين والسياسة والدولة، فنحن نقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، إنما لا يمكن القول بأنه لا دين في الدولة.

وأوضح « الجندي» خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن الوطن هو الدين، بمعنى أن حفظ الأرض والدفاع عنها وحفظ المال والعقل والدين والدفاع عنهم وحفظ النفس، كلها مقاصد إسلامية لا يشاغب عليها مشاغب ولا يُنكرها مُنكر ، فالأرض والعرض والدين سواء.

وتابع: من مات دون داره فهو شهيد ومن مات دون عرضه فهو شهيد ومن مات دون ماله فهو شهيد، فلا يمكن أن نحيا في الدولة من غير دين، منوهًا بأن الدولة تحيا بالدين، حينما تحترم ممارسة الشعائر الدينية للمنتمين للديانات السماوية، فتترك اليهودي يعبد على طريقته والمسيحي يعبد على طريقته، الدولة العلمانية التي ترفض الدين هي دولة مرفوضة ، فالدين لا يتجزأ عن الدولة والدولة لا تتجزأ عن الدين، فإذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لا يُحيي دينه.