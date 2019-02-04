كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 08:34 مساءً - رجال يدمرون موقعا أثريا في الهند - فيديو

احتفل مجموعة رجال بتدميرهم موقعا أثريا شهيرا بنشر مقطع فيديو صادم عبر الإنترنت.

بدأت الشرطة في كارناتاكا تحقيقاتها بعد انتشار لقطات لثلاثة رجال يدمرون أعمدة منحوتة في منطقة هامبي، التي تم إعلانها موقع للتراث العالمي في عام 1986.

وقال وزير الموارد المائية في كارناتاكا إنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتسببين في الحادث، وفي بيان له، طالب الشرطة بتعقب الجناة وبدء التحقيقات، ووعد بأنه لن يتسامح مع أي شخص يتسبب في أضرار للمواقع التاريخية.

وأظهر مقطع فيديو تم تحميله عبر موقع تويتر ثلاثة رجال يدفعون عمودا منحوتا حتى سقط على الأرض ودُمر.

وصرحت الشرطة بأنها تتحقق من صحة اللقطات وستبدأ التحقيقات على الفور. وفي الوقت نفسه، احتج السكان المحليون مطالبين بتوفير الأمن الكافي لحماية الآثار.

وفي الآونة الأخيرة، احتلت مدينة هامبي المرتبة الثانية في قائمة نيويورك تايمز التي تضم 52 موقعا عالميا يجب زيارتها.