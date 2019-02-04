كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 08:34 مساءً - انطلاق عمليات التجديد بملعب الإسماعيلية

ملعب الإسماعيلية

بدأت عمليات التجديد والتطوير باستاد الإسماعيلية، تمهيدًا لاستضافته إحدى مجموعات النسخة الجديدة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وكانت مصر قد فازت بحق استضافة النسخة الجديدة لبطولة كأس الأمم على حساب جنوب إفريقيا، بعد سحب الملف من الكاميرون لعدم الجاهزية.

ومن المقرر، أن تشمل عمليات التجديد رفع كفاءة أرض الملعب والمدرجات وأبواب الدخول والخروج والغرف بالاستاد، حتى يكون في أفضل حالاته قبيل انطلاق البطولة يونيو المقبل.

يذكر، أن استاد الإسماعيلية شهد أحداث شغب خلال مباراة الدراويش والإفريقي التونسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، منذ أكثر ما يقرب من أسبوعين، ما أدى إلى استبعاد الفريق الأصفر من المسابقة القارية.