كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 08:34 مساءً - الاتحاد الإيطالى يعلن موعد لقاءات نصف نهائي الكأس

الاتحاد الإيطالى

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الدور نصف النهائي، ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

وكانت أندية: أتالانتا، فيورنتينا، وميلان ولاتسيو قد تأهلو لهذا الدور، وذلك بعد إقصائهم لليوفنتوس، وانتر ميلان، روما ونابولى.

وستجري مباريات الذهاب بنصف نهائي البطولة التي تقام في يومي 26 و27 فبراير الجاري.

وستكون زيارة لاتسيو لميلان في الثلاثاء 26 فبراير في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، كما يستضيف فيورنتينا منافسه أتالانتا بعد ذلك بيوم واحد في نفس التوقيت.

ونتيجة لذلك، تم ترحيل مباراة ميلان وإمبولي في الدوري الإيطالي ليوم السبت 23 فبراير في الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، بعدما كان مقررًا له يوم الأحد.

وتم تبديل موعد مباراة الميلان أمام إمبولي مباشرة مع لقاء يوفنتوس أمام بولونيا، والتي سيتم لعبها يوم الأحد ولم تعد موجودة في اليوم السابق.