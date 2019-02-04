كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 08:34 مساءً - إيهاب جلال يعنف لاعبي المصري بعد التفريط في الفوز أمام الاتحاد

إيهاب جلال

أبدى إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري غضبه الشديد من أداء اللاعبين بعد التعادل أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب الجيش بالسويس ضمن الجولة الـ21 بالدوري.

وتوعد إيهاب جلال المقصرين بالاستبعاد عن الفريق خلال الفترة المقبلة بعد التهاون الشديد الذي ظهر أمام الاتحاد السكندري في الدقائق الأخيرة وضياع فوزا كان في متناول الفريق.

وعنف "جلال"، لاعبي المصري بعد نهاية اللقاء بعد أن فرطوا في فوز وحصد ثلاث نقاط كان الفريق في حاجة لها للاقتراب من المربع الذهبي بجدول الدوري الممتاز.

ويحتل المصري المركز السابع برصيد 26 نقطة بينما يتواجد الاتحاد في المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة.