كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 08:34 مساءً - البنك الأهلي المصري يفتتح ثاني فروعه للخدمة الالكترونية

استكمالا للمرحلة الأولى من خطة اطلاق فروع الخدمة الالكترونية Electronic service branch ، وبحضور المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي المصري والأستاذ هشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري والأستاذ يحيي أبو الفتوح والأستاذة داليا الباز نائبا رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري وعدد من العاملين بالبنك افتتح البنك الاهلي المصري ثاني فروعه للخدمة الالكترونية بالمركز التجاريPoint 90 بالتجمع الخامس والتي يسعي البنك من خلالها الى اتاحة تجربة جديدة في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء والتي تقدم بعض الخدمات المصرفية بالكامل الكترونيا للعملاء من خلال قنوات بديلة وذلك تعزيزاً لمفهوم الخدمات المصرفية الإلكترونية.

وصرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان المرحلة الاولي من المشروع تشمل أربعة فروع روعي في اختيارها التنوع في المحيط الجغرافي الذي ستخدمه تلك الفروع ضمانا لخدمة شريحة أكبر من جمهور العملاء المستهدفين حيث سبق للبنك افتتاح اولي فروعه للخدمة الالكترونية بسيتي ستارز بمدينة نصر، ومن المخطط افتتاح فرعين اخرين مول العرب بالسادس من اكتوبر وسيتي سنتر بالإسكندرية ضمن ذات المرحلة.

مضيفا انه سيتم تعميم التجربة لتغطي بشكل كبير المناطق الجغرافية والفئات التي يستهدفها المشروع من العملاء وذلك لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية العالمية وهو الأمر الذي يعكس كفاءة وقوة البنية التحتية التكنولوجية للبنك كما سيتم إضافة خدمات ومنتجات جديدة لتلبي احتياجات مختلفة للعملاء وكذا اجراء المزيد من التطوير وتحسين الخدمات المتاحة بالفعل من أجل رفع مستوي الخدمة المقدمة للعملاء وذلك استنادا الى الملاحظات من أداء الخدمات المقدمة في المرحلة الأولي .

ويأتي ذلك تأكيدا لريادة البنك الأهلي المصري كأول بنك في مصر يقدم فروع الخدمة الالكترونيElectronic service branch للسوق المصري, التي تقدم كافة واحدث الخدمات الماليةوتعمل 7 ايام في الاسبوع من الساعة العاشرة صباحا الي العاشرة مساء بما يلائم فئة العملاء الذين يميلون في تأدية اعمالهم او حصولهم علي الخدمات علي استخدام الوسائل الإليكترونية لما تمثله من سهوله في الاستخدام وسرعه تنفيذ طلباتهم واختيار الوقت الذي يناسبهم، جدير بالذكر بان السوق المصري يشمل زياده في هذه الفئه وتحول عدد كبير الي استخدام احدث الوسائل الإليكترونية في تعاملاتهم اليومية ومثال علي ذلك النمو المطرد في عملاء الانترنت البنكي وعلي المستوي الديموجرافي تعتبر مصر من المجتمعات الشابة حيث يمثل60% من سكان مصر تحت سن 30 وهي اعلي الفئات استخداما للوسائل التكنولوجية الحديثة .