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كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 08:34 مساءً - شاهد - ياسمين عبد العزيز تستعيد رشاقتها
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورا جديدة لها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، اثناء ممارستها الرياضة فى الجيم.
وظهرت "ياسمين"، في كامل رشاقتها وتجهز نفسها لمسلسلها الجديد "الملكة" الذى تخوض به السباق الرمضانى المقبل.
وبدت ياسمين عبد العزيز، فى الجيم فى حالة بدنية عالية وتحاول من خلال استعادة رشاقتها بشكل أكبر خاصة بعد تعاقدها على المسلسل الرمضانى الجديد وبعد طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة.
يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز فى الدراما كان مسلسل "هربانه منها" والذى شاركها البطولة فيه مصطفى خاطر وفادية عبد الغنى وإخراج معتز التونى.
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