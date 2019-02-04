كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 08:34 مساءً - رجل يسقط نائما أثناء عمله على ماكينة مصنع - فيديو

أدت قلة النوم إلى تعريض عامل نفسه إلى خطر محقق.

وفقا لما نشره موقع لايف ليك، رصدت كاميرا مراقبة أحد المصانع لحظة وقوف العامل أمام ماكينة للف الخيوط أثناء دورانها، ظهر العامل يترنح قليلا، وبدون سابق إنذار سقط بشكل مفاجئ أعلى الماكينة ولم يتحرك.

أسرع عامل آخر للحاق بزميله وتفقده ثم طلب مساعدة الآخرين لإنزاله، فتجمع العمال وحملوه ثم وضعوه أرضا ولحسن حظه أنه لم يصب بإصابات خطيرة.

لم يذكر الموقع مكان وقوع الحادث لكنه أشار إلى أن كل ما حدث كان أن الرجل سقط نائما.