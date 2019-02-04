انت الان تتابع تفاصيل خبر الإعلامي أحمد المسفر في ذمة الله.. هذه آخر كلماته عن فلسطين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 فبراير 2019 08:25 مساءً - توفي الإعلامي الكويتي الشاب أحمد خالد المسفر، مساء الأحد، إثر تعرضه لحادث سيرٍ مروّع قبل عدة أيام، أدخل على إثره إلى غرفة العناية المكثفة.

وعُرف عن الإعلامي الكويتي “المسفر”، وهو معد برامج تلفزيونية وإذاعية، أخلاقه العالية، وكانت تغريداته تدعو على الدّوام إلى وحدة دول الخليج.

وكان “المسفر” قطع على نفسه عهداً منذ بداية الأزمة الخليجية بعدم الرد على أي شخص مُسيء له، مؤكداً أنه على الرغم ممّا يطاله من تجريح يومياً، فإنه يتجاهل كل ذلك احتراماً لما تربّى عليه. كما قال في تغريدةٍ مثبتة على حسابه الشخصيّ في “تويتر”.

ونعى المغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الإعلامي المسفر، بعد أن أطلقوا حملات للدعاء والتصدق عنه، متمنين الشفاء له إثر الحادث الذي تعرض له، كما تم تداول مقطع مصور للراحل وهو يهاجم "هيستريا التطبيع" التي تعصف بدول في الخليج وتهاجم المقاومة الفلسطينية.