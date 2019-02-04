أثارت الصورة التي وضعتها جنا عمرو دياب، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" جدلًا كبيرا، خاصة أنها ظهرت بصحبة صديقها الأجنبي.
وكانت "جنا" تحتفل مع صديقها بمناسبة عيد ميلاده، حيث ظهرت بإطلالة جريئة بينما كان الشاب الأجنبي يرتدي في عنقه سلسلة تحمل رمز الصليب.
وحصدت الصورة الكثير من تعليقات متابعيها، حيث انتقدوا صورتها مع صديقها الأجنبي، "حد يمنشن عمرو دياب، ربنا يهديكي، يا بنتي أنتي صغيرة على الكلام دا، يا جماعة هي حرة".
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة عمرو دياب تظهر مع صديقها الأجنبي.. ورواد "السوشيال ميديا": ربنا يهديكي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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