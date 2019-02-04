ثلاثينية تطلب الخلع: "في حاجة غريبة بينه وبين الكلاب"

"حياتي معاه بقت مستحيلة بعد ما عرفت إنه عليه حكم بهتك عرض طفلتين"، هكذا بدأت "ميرنا.ط"، 30 عامًا، حديثها في شكواها التي تقدمت بها إلى "مكتب شكاوى المرأة" بالمركز القومي للمرأة.

تروى "ميرنا"، معاناتها بعد زواجها بعدة أشهر اكتشفت أنه صدر ضده أحكام بهتك عرض طفلتين، لم تتخيل الزوجة أن يكون زوجها بمثل هذه الأخلاق، وتقول، "اتجوزنا وبعد كده اكتشفت إني عايشة مع واحد معرفوش مصدقتش إلا لما اتقبض عليه وأخد حكم".

ورفض الزوج الثلاثيني طلاق زوجته بعد خروجه من السجن، واشترط عليها عدم إنجاب أطفال، وتابعت، "حاول يقنعني إن الواقعة اللي اتسببت في سجنه حصلت وهو تحت تأثير المخدر وأنا صدقت علشان بحبه وبعد ما خلص مدته خرج بقى أوحش من الأول".

تخيلت الزوجة الثلاثينية تغير سلوك زوجها بعد خروجه من السجن ولكن حياتها تحولت لجحيم: "بعد ما خرج من السجن رجع تاني لسكة الإدمان وبقى أوحش من الأول وكمان عرفت أن أمه كانت بتساعده وبتجيبله المخدرات بحجة أنها مش بتقدر تشوفه بيتألم".

تحولت الحياة إلى جحيم وخاصة بعد قيام الزوج بشراء مجموعة مختلفة من الكلاب، مضيفة: "شعور مش قادرة أوصفه لما يوم صحيت من النوم ولقيت أكتر من 4 كلاب في البيت ولما سألته قالي أنا بحب الكلاب وبحب تربيتهم".

شكت الزوجة أن هناك شىء غير منطقي في تربيته للكلاب وتعلقه الشديد بها: "حسيت في وقت إنه بيحب الكلاب أكتر مني، وأنا عارفة طول عمري أنه مالوش في تربية الحيوانات بس اللي اكتشفته إنه مش بيعرف يشرب مخدرات إلا وفي كلاب جنبه".

قررت الزوجة رفع قضية خلع على زوجها لاستحالة الحياة بينهما وخاصة بعد شعورها أن زوجها رجل غير متزن ومريض.

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