بالفيديو| احتفالا بمولودتها.. نانسي عجرم تطرح أغنية جديدة باسم "ليا"

طرحت الفنانة البنانية نانسي عجرم، أغنية جديدة حملت اسم "ليا"، وهو الاسم ذاته الذي أطلقته على مولودتها الثالثة التي وضعتها منذ أيام قليلة، من زوجها اللبناني فادي الهاشم.

"كأنو هيدي الأحاسيس لأول مرة عم عيشا وعم بشعر فيها".. بهذه الكلمات تغنت بها نانسي عجرم لطفلتها الثالثة.

وكانت نانسي عجرم نشرت صورة لقدمي طفلتها ليا في اليوم التالي لولادتها وضمنتها برسالة قصيرة وجهتها إليها: "هدية جديدة من الله، وشعاع ضوء جديد دخل بيتنا، جميلتي ليا، لا يمكنني الانتظار حتى نمشي سويًّا رحلة حياتك، أعدك أن أكون دائمًا بجانبك، الآن وأنا أحضنك بين ذراعي هذه المشاعر تضاعفت".

وكانت نانسي، قد اعتادت على طرح أغاني تحمل أسماء بناتها "إيلا" و"ميلا"، حيث قدمت قبل ذلك لهما أغنيتين حملتا عنوان "يارب تكبر ميلا، حضري لعبك".

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