كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 07:01 مساءً - مسلسل أبناء الإخوة يتصدر نسب المشاهدة

تصدر مسلسل "أبناء الإخوة" نسب الأعمال الأعلى مشاهدة في الدراما التركية امس، الأحد، ولم يتفوق عليه في المشاهدة إلا برنامج الناجون.

وحل في المركز الثاني مسلسل "المحارب"، وتلاه مسلسل "لا تترك يدي"، أما مسلسل "لتر من الدموع" فاحتل المركز الثالث في نسب المشاهدة.

من المعروف أن الدراما التركية تخضع لنسب مشاهدة يومية يتحدد على اثرها فرص بقاء أو إنهاء عرض المسلسل على الشاشات التركية.