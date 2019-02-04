كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 07:01 مساءً - مسلسل أبناء الإخوة يتصدر نسب المشاهدة
تصدر مسلسل "أبناء الإخوة" نسب الأعمال الأعلى مشاهدة في الدراما التركية امس، الأحد، ولم يتفوق عليه في المشاهدة إلا برنامج الناجون.
وحل في المركز الثاني مسلسل "المحارب"، وتلاه مسلسل "لا تترك يدي"، أما مسلسل "لتر من الدموع" فاحتل المركز الثالث في نسب المشاهدة.
من المعروف أن الدراما التركية تخضع لنسب مشاهدة يومية يتحدد على اثرها فرص بقاء أو إنهاء عرض المسلسل على الشاشات التركية.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلسل أبناء الإخوة يتصدر نسب المشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.