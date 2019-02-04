كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 07:01 مساءً - فيلم Glass يتصدر إيرادات البوكس أوفيس

يواصل فيلم الإثارة والتشويق Glass تصدر لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ"بوكس أوفيس"، محققًا في هذا الأسبوع محققًا 9 ملايين و535 ألف دولار أمريكي، ليواصل التصدر للأسبوع الثالث على التوالي.

وتدور أحداث الفيلم الجديد بانتهاء أحداث فيلم Split، إذ يلاحق جلاس شخصية كرامب الخارقة للطبيعة الذي يتحول إلى وحش فى سلسلة من المواجهات المتصاعدة، فى حين يظهر مهندس غامض يحمل أسرارًا حرجة لكلا الرجلين.

الفيلم من بطولة بروس ويليس، وجيمس ماكافوي، وأنيا تايلور-جوى، وصامويل جاكسون، وسارة بولسون، وسبينسر تريت كلارك، ولوك كيربي، وتشارلين وودارد، وروب يانج، وجين بارك سميث، ومن تأليف وإخراج نايت شيامالان.