كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 07:01 مساءً - فيلم Glass يتصدر إيرادات البوكس أوفيس
يواصل فيلم الإثارة والتشويق Glass تصدر لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ"بوكس أوفيس"، محققًا في هذا الأسبوع محققًا 9 ملايين و535 ألف دولار أمريكي، ليواصل التصدر للأسبوع الثالث على التوالي.
وتدور أحداث الفيلم الجديد بانتهاء أحداث فيلم Split، إذ يلاحق جلاس شخصية كرامب الخارقة للطبيعة الذي يتحول إلى وحش فى سلسلة من المواجهات المتصاعدة، فى حين يظهر مهندس غامض يحمل أسرارًا حرجة لكلا الرجلين.
الفيلم من بطولة بروس ويليس، وجيمس ماكافوي، وأنيا تايلور-جوى، وصامويل جاكسون، وسارة بولسون، وسبينسر تريت كلارك، ولوك كيربي، وتشارلين وودارد، وروب يانج، وجين بارك سميث، ومن تأليف وإخراج نايت شيامالان.
كانت هذه تفاصيل خبر فيلم Glass يتصدر إيرادات البوكس أوفيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.