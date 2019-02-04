كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 07:01 مساءً - كلب يعمل مساعدا لطبيب بيطري لتهدئة المرضى

تثبت الكلاب مرارا وتكرارا بأنها أفضل صديق للإنسان، وحظي كلب مؤخرا بشهرة واسعة عبر الإنترنت بعدما بدأ عمله في عيادة بيطرية.

شارك مستخدم عبر موقع رديت صورة لكلبين أحدهما مستلقيا على نقالة يتم علاجه والآخر يساعد في تهدئته، وسرعان ما خطف الأخير الأنظار، ونالت الصورة إعجاب أكثر من 97 ألف شخص.

وقال المستخدم، الذي يحمل اسم "Eyebleach" على الموقع، إن الكلب يعمل كمساعد للطبيب البيطري ويعمل على تهدئة المرضى الآخرين.

تم نشر الصورة بعد ذلك على العديد من منصات التواصل الاجتماعي وتركت العديد من محبي الحيوانات في حالة مزاجية عالية، وأشادوا بالكلب والطبيب البيطري.

