كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 07:01 مساءً - شاهد ماذا فعل لاعبو كرة سلة بعد غزو مستعمرة خفافيش

منذ فترة، سمعنا عن إيقاف مباراة كريكيت بين الهند وإنجلترا بعد غزو سرب من النحل الملعب وهاجم اللاعبين والحضور. وفي حالة أخرى مشابهة، تم إيقاف مباراة كرة سلة للمحترفين (NBA) عندما غزت مستعمرة من الخفافيش الملعب في سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية.

تم نشر لقطات عبر موقع تويتر بعد تعرض الملعب لهجوم من الخفافيش، حيث فر العديد من اللاعبين خارج الملعب خوفا من تعرضهم للهجوم. في حين ساعد آخرون في صد الخفافيش واستخدموا المناشف لمحاربتهم.

أثارت اللقطات الطريفة ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين المستخدمين. ووفقا للتقارير، ساعد حراس الأمن في السيطرة على الوضع بالقبض على الخفافيش بواسطة شبكات.