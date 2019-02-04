كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 07:01 مساءً - بدء التقدم لمسابقة الأم المثالية بمحافظة القاهرة.. اعرف الشروط

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات العامة بمحافظة القاهرة، عن فتح باب الترشح للأم المثالية عن عام 2019.

وأوضحت العلاقات العامة شروط التقدم، وهى ألا يقل سن المتقدمة عن 50 عاما، وأن يتضمن الطلب على قصة عطاء حقيقية قدمت من خلالها نماذج مشرفة للجميع، وكذلك ان يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل دراسى عالٍ ويستثنى من ذلك الأم للأبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة أو ذوى الإعاقة.

كما يتم إرفاق صورة من الرقم القومى وصورة من المؤهل الدراسى للأبناء، وألا تكون قد حصلت على الجائزة من قبل.