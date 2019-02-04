كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 07:01 مساءً - بدء التقدم لمسابقة الأم المثالية بمحافظة القاهرة.. اعرف الشروط
أعلنت الإدارة العامة للعلاقات العامة بمحافظة القاهرة، عن فتح باب الترشح للأم المثالية عن عام 2019.
وأوضحت العلاقات العامة شروط التقدم، وهى ألا يقل سن المتقدمة عن 50 عاما، وأن يتضمن الطلب على قصة عطاء حقيقية قدمت من خلالها نماذج مشرفة للجميع، وكذلك ان يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل دراسى عالٍ ويستثنى من ذلك الأم للأبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة أو ذوى الإعاقة.
كما يتم إرفاق صورة من الرقم القومى وصورة من المؤهل الدراسى للأبناء، وألا تكون قد حصلت على الجائزة من قبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء التقدم لمسابقة الأم المثالية بمحافظة القاهرة.. اعرف الشروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.