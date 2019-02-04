كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 07:01 مساءً - الأربعاء.. أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1440 هجريًا

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ جمادى الآخرة لعام 1440 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الإثنين 29 من شهر جمادى الأولى لعام 1440 هجريًّا الموافق 4 فبراير لعام 2019 بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وتحقَّقَ لدى "الإفتاء" شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر جمادى الآخرة لعامِ 1440 هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحسابَ الفلكى أيضًا.

وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الثلاثاء 5 فبراير لعام 2019 هو المتمم لشهر جمادى الأولى لعام 1440 هجريًّا، وأن يوم الأربعاء 6 فبراير هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1440 هجريًّا.