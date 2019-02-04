كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 07:01 مساءً - هالة السعيد: انخفاض التضخم إلى 11.1% والبطالة لـ9.9 في المائة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن معدل النمو الاقتصادي وصل إلى 5.5%، وانخفاض معدل البطالة إلى 9.9%، مشيرة إلى أن الدولة تستهدف دعم المشروعات الصغيرة من أجل زيادة فرص العمل والقضاء على البطالة.

وأشارت خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية "إكسترا نيوز" إلى أن هناك انخفاضا في معدل التضخم يصل إلى 11.1%، مقارنة بنحو 34.2 في عام 2017.

التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلي بنك HSBC، وذلك لبحث سبل التعاون فيما يخص ملفات صندوق مصر السيادي.

واستعرضت هالة السعيد خطة عمل الوزارة، مشيرة إلى أن مهام وزارة التخطيط والمتابعة تتضمن تطوير منظومة التخطيط في مصر ووضع الخطط المستقبلية والتنموية، متضمنة الخطط السنوية وخطط متوسطة المدي ومنها خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى ذات الأربع أعوام 2018-2022، والخطط طويلة المدى متضمنة إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط.

وحول رؤية مصر 2030 أوضحت هالة السعيد أن الوزارة تتضمن وحدة خاصة للعمل على تحديث الرؤية لتتسق مع التغييرات العالمية والدولية، مشيرة إلى أن الرؤية تعد وثيقة حية قابلة للتغيير والتحديث، وأنه تم إجراء العديد من ورش العمل لمناقشة تحديثات الرؤية، وذلك بالمشاركة المجتمعية بين كافة أفراد الشعب، متابعة أنه سيتم عقد مجموعة أخرى من الورش في أبريل المقبل للوقوف على تلك التحديثات المستهدفة.