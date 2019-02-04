كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 07:01 مساءً - وفاة الفنان أحمد خليل .. حقيقة أم إشاعة معتادة

أحمد خليل

طمأن الفنان القدير أحمد خليل، الجمهور على حالته الصحية، بعد أن تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاته.

وأكد خليل ، أنه يتمتع بالصحة والعافية، ولا صحة للأخبار المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وناشد الفنان القدير نُشطاء «الفيس بوك» بضرورة التحقق من الأخبار قبل نشرها، قائلا: "عايزين تموتوني ليه" .

وكان أخر ظهور إعلامي للفنان أحمد خليل مع الإعلامي محمود سعد في برنامجه "باب الخلق" الذي يعرض على قناة النهار.