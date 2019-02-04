كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 07:01 مساءً - شاهد..أهم فوائد السونا للبشرة والشعر

حمام البخار من أفضل وأقدم الوسائل التجميلية التى كانت وما زالت تستخدم فى عالم التجميل، ولكن مع الوقت يتطور وتزيد فوائده، فلم تقتصر فوائد حمام البخار أو "السونا" على البشرة وحسب إنما له تأثيرات إيجابية على الشعر والوزن، وفيما يلى نستعرض لكِ مجموعة من فوائد حمام البخار وفقا لموقع "live wall".

تدفع السموم خارجا:

عن طريق العرق الذى هو وسيله فعالة جدا لإزالة السموم التى قد يكون امتصها الجسم.

تساعد فى فقدان الوزن:

نظرا لارتفاع الحرارة وزيادة معدل ضربات القلب خلال 20 دقيقة وسرعة التمثيل الغذائى فى الجسم، وهذا يعتبر وسيلة فعالة للحفاظ على وزن الجسم وأيضا إنقاصه.

تقويه جهاز المناعة:

تساعد جلسات السونا على إنتاج خلايا الدم البيضاء التى تحارب العدوى.

تحسين الأداء أثناء ممارسة الرياضة:

الاستخدام المنتظم للسونا يزيد من مستوى التحمل الحرارى، وبالتالى شعور أقل بالتعب كما يحافظ على مستوى الطاقه على مدى فترة طويلة.

يجعل الشعر يبدو رائعا:

قضاء الوقت فى حمامات البخار تساعد على زيادة إفراز الغدد الدهنية فى الشعر، وهذه الغدد تساعد على ترطيب الشعر.

تساعد على التعافى من المجهود:

حمامات البخار تساعد على زياده تدفق الدم، مما يساعد على تعافى العضلات المتعبة والشد العضلى.

تساعدك على مظهر أصغر سنا:

بضع جلسات فى السونا تحسن تدفق الدم إلى بشرتنا مما يساعد على نمو الجلد الجديد ويزيل جميع الخلايا الميتة.

تحسين آلام المفاصل فى المرضى الذين يعانون من أمراض الروماتيزم.

