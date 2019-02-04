كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 07:01 مساءً - الكساندرو ميتريتا ينضم لنيويورك سيتي رسميًا

الكساندرو ميتريتا

أعلن نادي نيويورك سيتي، اليوم ومنذ ساعات قليلة، عن انضمام اللاعب الروماني الشاب، الكساندرو ميتريتا كلاعب أساسي ضمن صفوفهم، منتقلًا من ناديه "يونيفيرسيتاتيا كرايوفا" الذي يشارك ضمن منافسات الدرجة الأولى بالدوري الروماني.

ويعد ميتريتا البالغ من العمر 23 عامًا، أحد أبرز لاعبي خط الوسط في رومانيا، كما أنه يتمتع بقدرة على التمركز على الجناحيين ويمتلك نزعة هجومية مميزة تجعل منه ندًا صعبًا أمام الفرق والمنتخبات المنافسة. وبعد إبرامه اليوم عقد لمدة عدة السنوات سوف نشهده ضمن أسماء صفوف نادي نيويورك سيتي. ويذكر أنه توجه إلى أبوظبي للالتحاق بالمعسكر التدريبي الأول للنادي لموسم 2019.

وفي تصريح له: "إنني سعيد بالانضمام إلى صفوف النادي، وأتطلع بغاية الشوق للمشاركة واللعب إلى جانب زملائي، سأبذل قصارى جهدي لتقديم مستوى مميز وتعزيز قوة النادي للوصل إلى مراحل متقدمة في الدوري".

وأضاف: "يتمتع نيويورك سيتي بكادر فني رائع ومدرب مميز يمتلك خبرات واسعة عبر تدريبه عدة أندية الأوروبية، سوف نقدم كل ما بوسعنا لتحقيق نتائج ترضينا وترضي كل من ساندنا وجشعنا".

وأردف أيضًا: "أعلم أن الدوري الأمريكي لكرة القدم يتميز بمنافساته المحتدمة بين الأندية، فهو أحد الدوريات القوية وهذا سبب تواجدي هنا. لدي رغبة كبيرة بتسجيل الأهداف وصناعتها، لكنني البداية دائمًا تشكل أهمية كبيرة بالنسبة للاعب كرة القدم، لذا ينبغي التركيز وتقديم الأفضل في كل مرحلة نخوضها ومن ثم التطلع لحصد الألقاب".

ويذكر أن اللاعب الروماني ميتريتا انطلق بمسيرته الاحترافية مرتديًا قميص نادي "فيتورول كونستانتا" في موسم 2012/2013، مشاركةً بأكثر من 50 مباراة.

ولمع نجم ميتريتا في دوري الروماني ليجتذب اهتمام النادي الإيطالي "بيسكارا" الذي كان في الدرجة الثانية من الدوري الإيطالي حينها، واستطاع ميتريتا من أول موسم له مع "بيسكارا" أن يعزز صفوف النادي الإيطالي ويمنحهم إمكانية اللعب في الدرجة الأولى لموسم 2016. وخلال مسيرته في الدوري الإيطالي في الدرجة الأولى والثانية حقق هدفين بالرغم أنه مركزه ليس مهاجم صريح.

وفي تصريح لـ كلاوديو رينا، المدير الرياضي لنادي نيويورك سيتي: "تواجد ميتريتا يمنحنا قوة إضافية، يمتاز اللاعب بموهبة فذة في استغلال الفرص وتسجيل الأهداف فضلًا عن مسانده لبقية أعضاء الفريق. هو أحد أبرز الأسماء الشابة القادمة من رومانيا".

وأضاف: "انضمامه إلى صفوف نيويورك سيتي في الوقت الأبرز بمسيرته الاحترافية وخاصة بعد مشاركته ضمن صفوف منتخبه الوطني، ما منحه ثقة كبيرة لاتخاذ خطواته التالية وهذا سبب تواجده معنا اليوم. يمتلك موهبة ورغبة كبيرة بالفوز وهدفه الدائم أن يصبح اللاعب أبرز في البطولات التي ننافس بها وهما بطولتي الدرع والدوري الأمريكي لكرة القدم".

وأردف بالقول: "كان لاعباً مميزًا ومحبوبًا في ناديه السابق ولديه جماهير ومعجبين مخلصين له. سوف يلاحظ عشاق نيويورك سيتي شخصيته التي يحملها في الملعب وأنا على ثقة أن الكثير من المتعة تنتظرنا في موسم 2019"

خاض ميتريتا موسمًا استثنائيًا عند عودته إلى وطنه رومانيا قبل نهاية موسم 2017/2018 حيث قدم موسمًا مذهلًا لا يصدق مع نادي "يونيفيرسيتاتيا كرايوفا" مسجلًا 16 هدفًا و4 تمريرات حاسمة خلال 38 مباراة في جميع المسابقات.

وبعد ذلك تمت دعوته للمشاركة مع المنتخب الوطني الروماني مقدمًا أداء مميزًا، إذ لم يهزم المنتخب في أول ست مباريات شارك بها بعد ظهوره الأول في شهر مارس 2018.

وبدوره صرح الإسباني دومنيك تورنت، المدير الفني لفريق نيويورك سيتي الأمريكي لكرة القدم: "يسعدنا وانضمام ميتريتا إلى صفوفنا، لقد كانت أحد أهم خيارتنا للموسم القادم هي إيجاد مهاجم ديناميكي يمكنه اللعب في مراكز متعددة مما يمنح فريقنا قوة إضافية ويساعدنا على حصد النقاط في موسم يتسم بالندي والمنافسة في جميع مراحله".

وأضاف أيضًا: "يتسم ميتريتا بحسه التهديفي، لقد قدم أداءً رائعًا في رومانية مع ناديه القديم ويمكن القول إنه أحد أخطر اللاعبين في الدوري الروماني وخصوصًا عند المواجهات الفردية، لديه خبرة كبيرة اكتسبها من الكرة الأوروبية، إذ لعب في أندية محترفة برومانيا وإيطاليا. وإنني على ثقة أن تواجده معنا سوف يمنحنا ثقة كبيرة في الخطوط الأمامية".

خاض ميتريتا 16 مباراة خلال النصف الأول من موسم 2018/19 في الدوري الروماني لصالح نادي "يونيفيرسيتاتيا كرايوفا"، وسجل 12 هدفًا وأربع تمريرات حاسمة.

ومع انضمامه إلى صفوف نيويورك سيتي يكون الكساندرو ميتريتا اللاعب الثالث المعين رسميًا لدعم صفوف الفريق بعد كل من ماكسي موراليز وخيسوس ميدينا، كما أنه الإضافة السابعة للنادي بموسم الانتقالات بعد كل من توني روتشا وكيتون باركس وإبنيزر أوفوري وجوستين هاك وخوان بابلو توريس ولويس بارازا.

للمشاركة بالترحيب بالوافد الجديد إلى نادي نيويورك سيتي، يرجى تدوين رسائل ترحيبية على مواقع التواصل الاجتماعية باستخدام وسم WelcomeAlexandru