كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 05:36 مساءً - مباريات الأهلي في شهر فبراير - 8 من العيار الثقيل

الأهلي

يخوض فريق الأهلي 8 مباريات قوية خلال شهر فبراير الحالي في بطولتي الدوري المصري الممتاز وأبطال إفريقيا.

ولعب الأهلي مباراة منها يوم السبت الماضي 2-2-2019، أمام سيمبا التنزاني في إطار الجولة الثالثة للمسابقة القارية، وحسمها الأحمر بخمسة أهداف دون رد على ملعب برج العرب.

ويتبقي للمارد الأحمر 7 لقاءات في الشهر الجاري يسعى للفوز بها من أجل المنافسة على لقب الدوري والضغظ على الزمالك "المتصدر" وبيراميدز "الثاني".

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 33 نقطة، حصيلة 10 انتصارات و3 تعادلات و3 خسائر.

كما يرغب الشياطين في حسم التأهل إلى دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا مبكرًا، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة بدور المجموعات، حيث يمتلك في رصيده 7 نقاط في الصدارة.

مواعيد مباريات الأهلي الـ7 خلال شهر فبراير الحالي..

الأهلي × إنبي

تقام غدًا الثلاثاء في تمام السادسة مساءُ، في إطار منافسات الجولة الـ13 المؤجلة من بطولة الدوري المصري.

الأهلي × حرس الحدود

يواجه الأهلي فريق الحدود في تمام السادسة من مساء يوم الجمعة 8-2-2019، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري.

الأهلي × سيمبا

يخوض الأهلي مباراته الإفريقية الثانية خلال هذا الشهر أمام بطل تنزانيا، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال، والمحدد لها الثلاثاء 12-2-2019 في تمام الثالثة عصرًا.

الأهلي × الإنتاج الحربي

يعود المارد الأحمر للدوري ويلاقي الإنتاج ضمن منافسات الأسبوع الـ22، وذلك في تمام السابعة من مساء السبت 16-2-2019.

الأهلي × الداخلية

يستكمل الأهلي مبارياته المحلية بمواجهة الداخلية، في إطار الأسبوع الـ23، والمحدد لها في الساعة الثامنة من مساء الأربعاء 20-2-2019.

الأهلي × الجونة

يلعب الأهلي أمام الجونة في إطار منافسات الجولة الـ24 لبطولة الدوري المصري، في تمام الساعة الرابعة من مساء السبت 24-2-2019.

الأهلي × بيراميدز

ويختتم الأهلي مبارياته في شهر فبراير بمواجهة مرتقبة أمام بيراميدز إف سي، في إطار الجولة الـ25، والمحدد لها السابعة مساء يوم الخميس 28-2-2019.

جدير بالذكر أن تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز أعلن أنه لن يلعب مباراته مع الأهلي، إلا إذا خاض الأحمر مواجهة الزمالك المؤجلة.