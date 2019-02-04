كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 05:36 مساءً - الشحات ينتظم في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة

حسين الشحات

انتظم حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتدريبات الفريق اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة إنبي في الدوري الممتاز. وغاب الشحات عن التدريبات الجماعية للفريق أمس الأحد والذي أقيم عصرًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة. ومن جهة أخرى أدى وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة نادي إنبي في الدوري الممتاز. ويعاني أزارو من الإصابة بقطع في العضلة الضامة والتي غاب على إثرها عن مباريات الفريق الفترة الماضية. ويلتقي الأهلي مع إنبي غدا الثلاثاء، على إستاد بتروسبورت، والمؤجلة من الأسبوع الثالث عشر في بطولة الدوري الممتاز.

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