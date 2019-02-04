كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 05:36 مساءً - محمد منير يحيي حفل القرية العالمية بالمجان
يحيي النجم الكبير محمد منير حفلا غنائيا كبيرا في قرية دبي العالمية يوم الجمعة الموافق 15 فبراير الجارى.
يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساء على المسرح الكبير الخاص بالقرية، ويقدم منير باقة متنوعة من أغانيه المحبوبة والمشهور لدى جمهوره.
الجدير بالذكر أن الحفلات الغنائية التي تقام في القرية العالمية بدولة الإمارات ليس لها تذاكر، ويمكن للجمهور أن يحضر الحفل بتذكرة دخول القرية فقط.
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