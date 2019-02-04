كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 05:36 مساءً - انتحار لاعب المنتخب الصربي برصاصة في الرأس

كرة اليد

انتحار لاعب المنتخب برصاصة في الرأس

انتحار لاعب المنتخب برصاصة في الرأس

انتحار لاعب المنتخب برصاصة في الرأس

انتحار لاعب المنتخب برصاصة في الرأس

انتحر لاعب كرة اليد الدولي الصربي، نوفاك بوسكوفيتش، بعدما أطلق على نفسه رصاصة في الرأس، في منزل العائلة بمدينة كرفينكا شمال صربيا.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن صحيفة "بوليتيكا"، اليوم الإثنين، أن بوسكوفيتش صاحب الـ29 عاما قد أنهى حياته بسلاح كان يمتلكه بطريقة قانونية، مضيفة أن التحريات ستكشف أسباب قيامه بهذا الأمر.

وبدأ اللاعب مسيرته الاحترافية في فريق كرفينكا، حيث شارك في صربيا مع فرق فرباس وبريبوج، ثم فريق تاتابانيا المجري، ودينامو دي بوخارست الروماني، وغيرها من الأندية.

وكانت آخر مشاركة له مع منتخب صربيا الأول لكرة اليد في البطولة الأوروبية عام 2016.

وأضافت أن الحادث وقع، مساء أمس الأحد في فناء منزله، الذي كان يعيش فيه مع زوجته وابنته ذات الستة أشهر.