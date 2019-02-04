كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 05:36 مساءً - فضيحة .. الامير تشارلز يرغب في ان يصبح مثلي الجنس
صدمة ملكية جديدة من العيار الثقيل فقد نقلت مجلة “ميرور” العالمية أن الأمير تشارلز لم يكن يريد الارتباط بامرأة قبل زواجه من الاميرة ديانا لا بل فكر عدة مرات في ان يصبح مثلي الجنس.
في التفاصيل، ستكشف خفايا هذا الموضوع في فيلم وثائقي جديد للمخرج “جيريمي باكسمان” تحت عنوان The Queen’s Children كما سيتناول الفيلم الحياة الحميمية لوريث العرش وأخوته- آن، أندرو، وإدوارد- وسيتم استضافة أصدقاء ومطلعين حول مجريات حياة الإخوة الأربعة.
اما عن هوية العروس التي تم اختيارها له أوضح المخرج باكسمان أن احتمال زواج تشارلز من أميرة موناكو كان كبيرة، إلّا أنه لم يكن مهتمًا بذلك على الإطلاق، وقال: “هل يتوجب علي أن أصبح مثلي الجنس؟”، بهدف تخفيف العبأ والضغط الملقى على كاهله في إيجاد زوجة تشاركه حياته.
اما اليوم فالامير تشارلز متزوج للمرة الثانية ولا يفكر في تغيير ميوله الجنسية.
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