كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 05:36 مساءً - جامع الشيخ زايد يحتضن لقاء تاريخى بين البابا فرنسيس وشيخ الأزهر

احتضن جامع الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء الأحد، اللقاء التاريخي بين بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، وشيخ الأزهر، الإمام الأكبر أحمد الطيب.

وبعد اللقاء الذي سيحضره أيضا أعضاء مجلس حكماء المسلمين، سينتقل البابا فرنسيس وشيخ الأزهر إلى "لقاء الأخوة الإنساني" في صرح زايد المؤسس، حيث سيتم إلقاء كلمة خاصة بالمناسبة.

وسيقيم البابا أيضا في مدينة زايد الرياضية، الثلاثاء، قداسا يتوقع أن يحضره أكثر من 135 ألف شخص، قبل أن تختتم الزيارة بمراسم توديع رسمية في مطار أبوظبي الدولي.

وفي وقت سابق، أعرب ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن سعادته بلقاء البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، في العاصمة أبوظبي.

وكان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، والشيخ محمد بن زايد استقبلا البابا فرنسيس في قصر الرئاسة، غداة وصوله إلى الإمارات في زيارة تاريخية.

كما استقبل الشيخ محمد بن زايد شيخ الأزهر الذي كان قد أشاد بجهود الإمارات لدعم الأفكار الخيّرة، وذلك خلال لقائه بعدد من كبار القيادات الدينية والرموز الفكرية والثقافية في أبوظبي.

وجاء لقاء شيخ الازهر بالمشاركين في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، الذي انطلقت فعالياته أمس الأحد، في قصر الإمارات، في أبوظبي، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد.