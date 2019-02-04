كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 05:36 مساءً - علي عبد العال: مصر دولة مدنية ديمقراطية وليست بوليسية

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مصر دولة مدنية ديمقراطية وليست عسكرية أو بوليسية.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، ردًا على النائب سعيد طعيمة، بشأن رؤيته في مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، والخاص بتعديل البند 2 من المادة السابعة من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك بإضافة ممثل لوزارة الداخلية إلى تشكيل مجلس إدارة الهيئة أسوة بممثلي باقي الوزارات المنصوص عليها بالبند 2 المشار إليه.

وتابع عبد العال: احنا موجودين في البرلمان، لأننا دولة ديمقراطية مدنية، يحكمها الدستور، ولسنا دولة عسكرية أو بوليسية، ولو كنا كذلك ما كان مجلس النواب أو الحكومة موجودين إطلاقا مضيفا: "مصر دولة مدنية ديمقراطية".