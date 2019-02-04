بالصدفة.. أسترالية تكتشف هتك عرضها على يد حبيبها وصديقه

تعرضت فتاة أسترالية لصدمة قوية، حينما قادتها الصدفة للإطلاع على هاتف صديقها، فشاهدت مقطع فيديو وثق اغتصابها أثناء نومها وعدم إدراكها.

شعرت الفتاة صاحبة الـ24 عامًا، بالصدمة حينما رأت أن صديقها الذي كانت تمكث في منزله، اشترك مع زميله في اغتصابها وهي نائمة وقاما بتصويرها، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وبحسب الصحيفة البريطانية، أن الفتاة الأسترالية كانت تزور صديقها في منزله، وأثناء تواجده في الحمام، أمسكت بهافته وتصفحته لذلك استطاعت مشاهدة مع حدث معها.

فتقدمت الفتاة بشكوى ضد صديقها والرجل الآخر، وأثناء المحاكمة قالت للقاضي، إنها ذات يوم استيقظت ووجدت نفسها عارية، فتحدثت مع صديقها، بشأن أن يكون صديقه شاهدها بهذا الشكل.

وأبلغ القاضي المتهمين أنهما ارتكبا جريمة تشمل خيانة الأمانة، وانتهاك خطير لخصوصية شخص دون أن يعلم أثناء نومه.

وحكم على صديق الفتاة بالسجن لمدة 7 سنوات و8 أشهر، فيما حكم على صديقه بالسجن لمدة 5 سنوات و9 شهور بتهمتي الاغتصاب وحيازة المخدرات.

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