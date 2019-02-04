9 نصائح للتخلص من "جلد الوزة" في الشتاء

تعد "جلد الوزة" من المشاكل الجلدية المزعجة، والتي تظهر على شكل حبيبات صغيرة أو نتوءات تنتشر في مناطق متعددة بالجسم، مثل الذراع، والجزء الخلفي من الأرجل.

ومن جانبها تؤكد نهى علي أخصائي الأمراض الجلدية أن تلك المشكلة تؤدي إلى منع نمو الشعر على سطح الجلد، مما يتسبب بوجود تلف أسفل الجلد وظهور الحبوب الملتهبة والمؤلمة، مشيرة إلى أنها من المشاكل الوراثية التي تصيب البشرة الجافة.

وأوضحت "علي" في بيان صحفي لها عدة أسرار للتخلص من مشكلة "جلد الوزة"، جاءت على النحو التالي:

1- الحرص على ترطيب البشرة وتقشيرها بشكل دوري للتخلص من الجلد الميت والجاف، من خلال استخدام الكريمات المقشرة والمرطبة.

2- الخضوع لإجراء حمام مغربي أسبوعيا لتنشيط الدورة الدموية وتحفيز الجلد.

3- اتباع الطريقة الصحيحة لإزالة الشعر الزائد عن الجسم، والابتعاد عن استخدام الشفرة أو كريمات إزالة الشعر.

4- اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، حيث يحتوي على البروتينات، والكربوهيدرات، والأملاح المعدنية، وتناول المكملات الغذائية اللازمة.

5- تناول ما لا يقل عن لترين ماء أو ما يعادل 8 أكواب بشكل يومي، وذلك لترطيب الجسم من الداخل والخارج.

6- استخدام أنواع صابون مناسبة للجسم، ويفضل استخدام الأنواع الطبية وغير المعطرة، وذلك للحفاظ على الجلد من الجفاف.

7- الحرص على تعريض الجسم لأشعة الشمس بشكل دوري، خاصة فترة الصباح، لتحسين لون البشرة والتخفيف من حدة "جلد الوزة".

8- عمل الماسكات الطبيعية للجسم والتي تحتوي على حمض اللبن "اللاكتيك".

9- الاستحمام بالماء الفاتر لتفتيح مسامات الجلد، ومن ثم وضع الكريم المعالج على الجلد مع التدليك المستمر، ثم لف الجلد بالنايلون وتركه ليلة كاملة لتحسين المكان.

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