نشرت الفنانة الشابة هنا الزاهد، صورة جديدة لها بصحبة خطيبها أحمد فهمي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "هنا" وهي تحتضن الأخير، معلقة: "أحبك أكثر مما تعبر عنه الكلمات". وكانت علمت "الوطن" من مصادر مقربة من فريق عمل فيلم هنا الأخير "قصة حُب"، أن الكواليس شهدت الكثير من المشكلات بسبب مشاهد الحب بين كل من "حاتم" و"هنا"، وهو ما أثار غيرة النجم أحمد فهمي، ودفعه في النهاية لمنع بطلة الفيلم من حضور العرض الخاص. ​

كانت هذه تفاصيل خبر عقب منعه لها من حضور فيلمها الأخير.. هنا الزاهد توجه رسالة لأحمد فهمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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