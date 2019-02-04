برلمانية تحذر من "حلوى" تسبب إدمان الأطفال وتباع أمام المدارس

قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إنها تلقت شكاوى كثيرة من المواطنين لوجود حلوى أطفال يتم بيعها أمام عدد من المدارس وبها مواد مخدرة وتسبب الإدمان للأطفال.
وأضافت "عبد الحليم"، في تصريحات لـ"الوطن"، إنها تواصلت مع وزارة الصحة للحصول على عينات من هذه الحلوي لتحليلها وكشف حقيقة وجود مواد مخدرة بها، ورفضت عبد الحليم، الكشف عن اسم هذه الحلوى أو أماكن بيعها لحين تحليلها.
وطالبت "عبد الحليم"، وزارة الصحة بتكثيف الرقابة داخل الصيدليات وأمام المدارس لمنع انتشار المواد المخدرة بين الأطفال والشباب، مشيرة إلى أن لجنة الصحة فتحت ملف الإدمان بالفعل خلال عدد من الاجتماعات ومستمرة في مناقشته لحين الوصول إلى استراتيجية مع الحكومة للتعامل معه بشكل فعال.
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