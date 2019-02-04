"جددي غرفة نومك".. أفطار لتزيين الحائط خلف السرير

لكل منزل طريقة في ترتيب أثاثه، إلا أن لغرفة النوم طابع أخر، فهي تعتبر مكان الراحة التي ينتظره الشخص بعد يوم مليئ بالعمل، ففي الزمن السابق كانو يضعون خلف السرير "براويز" لفتيات صغيرة أو نساء عاريات، أو تثبيت "أبليك" للإضاءة البسيطه خلفه، فهناك بعض الأفكار الحديثه التي تساعد في تغير الشكل خلف السرير حسب موقع "homify" كالتالي:

- من الممكن اللجوء لاستخدام المرايا خلف السرير وخاصة إذا كانت مساحة الغرفة صغيرة، وذلك لأنها تضاعف اتساع الغرفة، عن طريق عكس الضوء.

– استخدام الجيبسوم بورد متمثل في مستطيل بارز منه مع المزيد من الإضاءة.

- استخدام "البراويز" الخشبية الفارغة فهي تعزز روح البساطة وتبث الدفء في الأجواء.

– استخدام فن "الكابتونية" والذي يعطي الغرفة أكثر فخر.

- عمل رفوف خشبية لوضع المزيد من الشموع التي تعطي طابع رومانسي وهادئ.

- عمل نافذة لتزيين الحائط خلف السرير إذا كانت تطل على مناظر طبيعية خلابة، أو إذا كانت الغرفة داكنة وتحتاج إلى إضاءة طبيعية جيدة.

- يمكن عمل تاج للسرير من الستائر وذلك باستخدام أقمشة خفيفة حتى لا تتسبب في تراكم الأتربة عليها وتكون سهلة التنظيف، كما يفضل اختيارها بلون ناعم لتعطي شعور بالهدوء والاسترخاء.

- استخدام ورق الحائط بأشكالة المختلفه سواء اللامع أوالمطفي، أو المجسم و الأملس.

​