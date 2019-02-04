بالصور| أحمد سعد يحتضن زوجته سمية الخشاب: "حب العمر"

نشر الفنان أحمد سعد، صورة جديدة تجمعه بزوجته الممثلة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر الثنائي بإطلالة بيضاء، حيث ارتدى "سعد" بدلة، محتضنًا زوجته، التي أطلت بأزياء كاجوال ونظارة شمسية، مع اختيارها تسريحة شعر "إنسيابية".

ووجه الفنان الشاب رسالة رومانسية لزوجته، قائلًا: "يا رب حب طول العمر إن شاء الله"، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، وحصدت المادة المصورة على مايزيد عن 19 ألف تسجيل إعجاب، خلال الساعات الماضية.

وكانت سمية الخشاب قد طرحت، الشهر الماضي، أغنيتها الجديدة "قلبي يا ناس"، وذلك عبر قناتها الرسمية، وهي من كلمات هشام صادق، وألحان سوكا، وتوزيع فيدو، وتعتبر الأغنية أحدث أعمالها بعد غياب أكثر من عامين.

يشار إلى أن سمية الخشاب وأحمد سعد احتفلا بزواجهما في حفل عائلي، وتم عقد قرانهما يوم 20 أكتوبر الماضي.

​