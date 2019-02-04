بالفيديو| صاحبة مبادرة "تعدد الزوجات" تهاجم "بنت الباشمهندش": "الرجالة بتفرح لما ستاتهم تقلع"

هاجمت منى أبو شنب صاحبة مُبادرة "تعدد الزوجات"، صاحبة كتاب "المجد لخالعات الحجاب والنقاب"، قائلة: "دعوة للفجور وتجروء على الله.. هو ايه المجد في كدة".

وأضافت خلال المقطع الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أن الأقاويل بأن الحجاب يضر الشعر، ويخفي جمال المرأة أمر غير صحيح، متابعة: "الحجاب بيحافظ على الشعر من الشمس والأتربة، وبيحميهم من سرطان الجلد، وبيحافظ على بصيلات الشعر".

وذكرت: "أنا مستغربة من اللي بيتفاخروا بخلع الفتيات للحجاب.. في واحد بيقول أنا قلعت أمي الحجاب.. أنا حاسة أن الرجالة بقت تفرح أن ستاتهم تقلع ويمشوا عريانين".

واختتمت: "أنا مبحاسبش واحدة على علاقتها بربنا، لكن متعممش دعوتها للباقي".

وكانت الكاتبة والناشطة النسوية دينا أنور، والملقبة بـ"بنت الباشمهندس" أطلقت كتابها "المجد لخالعات الحجاب والنقاب"، مؤخرًا خلال فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، هذا العام.

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