إليكِ أفضل الطرق لتطبيق مكياج بسيط ومُفعم بالحيوية

مع أجواء الشتاء الباردة ، والضوء الخافت، تقدم صحفية "التلغراف" البريطانية، أفضل ثلاث طرق لوضع مكياج بسيط ومفعم بالحيوية، من أحمر الشفاه وظل الجفون إلى حمرة الخدود.

- ظلال جفون باللون التركواز

لإطلالة مشرقة، يمكن وضع ظل الجفون باللون التركوازي من "لوريال انفلاليبول" بسعر 5.99 جنيه إسترليني، مع أحمر شفاه بلون ترابي طبيعي من "لاسبولو روج" بسعر 25 جنيه إسترليني، مع حمرة خدود برونزي من "لوريال باريس" بسعر 10 جنيه إسترليني

- شفاه باللون المرجاني

لهذه الإطلالة يُمكن الاستعانة بأحمر الشفاه الغير لامع والمرجاني اللون وبدون استعمال كريم الأساس فقط مع القليل من بودرة الوجه ، وحمرة الخدود بنفس لون أحمر الشفاه، يُمكن الحصول على إطلالة رائعة ناعمة ومثيرة.

حمرة خدود وردية

وللحصول على إطلالة مفعمة بالحيوية، يُمكن وضع حمرة الخدود فقط على بشرة ناعمة ونظيفة.

قد يهمك أيضًا :

كيف تختارين أحمر الشفاه النيود تبعاً للون بشرتك

تعرفي على أسس أختيار "أحمر الشفاه" المناسب لبشرتك