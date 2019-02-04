بالصور - الملكة رانيا تتألق بألوان الباستيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي: خطفت الملكة رانيا العبد الله الأنظار إليها بإطلالة أنيقة تنبض بالحيوية والأنوثة خلال أحدث زيارة رسمية قامت بها برفقة زوجها الملك عبد الله بن الحسين الثاني. وحرصت "الملكة" على نشر مجموعة صور على حسابها الشخصي "انستجرام" لتوثق إطلالتها، التي نالت إعجاب متابعيها ومحبيها. وارتدت الملكة رانيا قميصاً بلون الباستيل الزهري rose poudre، تميز بخامة الحرير الناعم، و جيب حملت توقيع دار الأزياءالعالمية Prada . ونسقت مع إطلالتها معطفاً سماوي مشتق من درجات الباستيل، واعتمدت على حذاء كلاسيكياً Stiletto من ماركة جانفيتو روسي. يذكر أن الملكة رانيا اعتادت على إبهار العالم بأناقتها وذوقها فى اختيار الملابس والألوان بعناية فائقة، وأنها ليست المرة الأولى التي ترتدى ألوان الباستيل فهى

تسعى دائماً إلى تطبيق آخر صحيات الموضة فى إطلالتها المختلفة، ومن تلك الصيحات كانت ألوان الباستيل الذي يتميز بالرقة ويمنح من يرتديه الثقة بالنفس والسلام النفسى.

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