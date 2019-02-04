فساتين سهرة لبنانية من أسبوع باريس للأزياء الراقية تليق بحفل جوائز الأوسكار 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 فبراير 2019 03:03 مساءً -

تتوجّه جميع الأنظار نحو حفل توزيع جوائز الأوسكار 2019 والمحدد موعده في 24 فبراير 2019 بانتظار تأمّل إطلالات النجمات بفساتين السهرة على السجادة الحمراء. لهذا، ومن وحي أسبوع باريس للأزياء الراقية ربيع 2019، جمعت الخليج 365 باقة مميّزة من أروع فساتين السهرة اللّبنانية من ساحة الموضة العالميّة وارتأت تنسيقها لنجمات السجادة الحمراء لتليق بحفل الأوسكار 2019.

اخترنا من مجموعات الأزياء الراقية لربيع 2019 فستاناً بتصميم الكشاكش واللون الأزرق بمختلف تدرجاته، من تصميم زهير مراد Zuhair Murad. يناسب هذا الفستان أسلوب ليدي غاغا Lady Gaga التي عودتنا على ظهورها على السجادة الحمراء بفساتين ضخمة ذات فخامة لا يعلى عليها.

كما وانتقينا من دار زهير مراد Zuhair Murad فستاناً فضياً بكم واحد طويل. ولإبراز فخامته، من المفضّل أن تقوم برفع شعرها من الأمام إذا ما اختارت ارتداء هذا التصميم.

أما فساتين دار طوني ورد للهوت كوتور Tony Ward Couture جاءت صاخبة خلال أسبوع باريس للأزياء الراقية ربيع 2019. وقد اخترنا منها هذا الفستان الأنيق باللون الأسود، والذي يناسب بشكل كبير المخرجة نادين لبكي Nadine Labaki، على السجادة المراء لحفل جوائز الأوسكار 2019.. فهي لطالما عودتنا على أسلوبها البسيط والراقي في الوقت ذاته.

كذلك لفت انتباهنا خلال عرض طوني ورد Tony Ward Couture هذا الفستان باللون الزهري الباستيل ذو القصة المستقيمة، وبتصميم الطيات، مع كاب من الشيفون المطرّز. يليق هذا الفستان بحفل الأوسكار 2019 بالأخص على صاحبات القامة الطويلة والجسم الممشوق والنحيف، أما لونه فهو مثالي للمرأة صاحبة البشرة البيضاء والشعر الأشقر.

ولفساتين السهرة اللبنانية من مجموعة إيلي صعب Elie Saab نكهتها الخاصّة على منصّة العرض خلال أسبوع باريس للأزياء الراقية ربيع 2019. وقد لفت انتباهنا هذا الفستان باللون البيج النيود المفعم بالنعومة، والذي سيبدو مثالياً على النجمة إيما ستون Emma Stone خلال حفل الأوسكار 2019.

كما واخترنا من مجموعة إيلي صعب Elie Saab لربيع 2019 للهوت كوتور فستان سهرة طويل باللون الأحمر القاني، والذي سيضفي الجرأة على إطلالة السجادة الحمراء.

من المفضل تنسيقه مع أقراط ذهبية ضخمة فقط، وارتداء حذاء وحقيبة كلاتش باللون الذهبي أيضاً. وهو مناسب لصاحبات الشعر الأسود والبني.

أما اللّون النيلي فبرز بقوة ضمن لوحة ألوان فساتين السهرة لربيع 2019 خلال أسبوع باريس للأزياء الراقية، فرصدناه فاخراً من خلال هذا الفستان من مجموعة إيلي صعب.

ويناسب هذا التصميم جميع أشكال الجسم ولونه مثالي لصاحبات البشرة البيضاء والشعر الأشقر، كما وأنه سيبدو فائق الروعة على إطلالة النجمة إيمي آدمز Amy Adams خلال حفل الأوسكار 2019.