كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 فبراير 2019 03:03 مساءً - خامة المخمل أو القطيفة من الأقمشة التي تربعت على عرش الموضة بشكل واضح هذا العام، اعتمدتها الكثير من مدونات الموضة على انستقرام بقطع مختلفة وألوان جذابة.. وإليك التفاصيل. المعاطف الطويل الملونة ظهرت الفاشينيستا الكويتية مرمر محمد بالمعاطف المخملية أكثر من مرة كـ المعطف باللون الخردلي، أو اللبني بألوان البحر، نسقت معه الجينز الكاجوال لإطلالة تجمع بين البساطة والنعومة. البدل بالكارديغان الطويل مع ظهور موضة البدلة العصرية، لاحظنا وجود أحد تصاميمها بالقماش المخملي، كالبدلة الزرقاء بالكارديغان الطويل من الفاشينيستا دلال الدوب، وكذلك البدلة باللون الأحمر العنبي من دلال النقبندي وهو أحد الألوان المميزة التي ظهرت خلال هذا العام بتلك الخامة. البليزر بالرسومات البرية البليزر من الصيحات المستمرة معنا من العام الماضي، اعتمدتها الفاشينيستا أمينة خان بطريقة ذكية باختيار النقوشات البرية والتي كانت أيضًا رائجة هذا العام، وهي إحدى القطع المترفة التي يفضّل أن تحتفظي بها في خزانة ملابسك هذا العام. البلايزر الملونة شاهدنا الكثير من البليزر الملونة بخامة المخمل، كالموديل من الفاشينيستا جسيرة مع البنطلون الأبيض، لإطلالة تجمع بين الكاجوال والكلاسيكية، فمثل هذه التصاميم ومع خامة المخمل يمكنك ارتداؤها بأكثر من طريقة لتناسب النهار أو الليل. التنانير سواء كانت التنانير الميدي الطويلة، أو المنفوشة قليلًا، كالتنورة الكريمي من الفاشينيستا هاجرا، نسقت معها بليزر بيج، وتوب وسنيكر أبيض، لإطلالة عملية وحيادية تناسب المحجبات.

كانت هذه تفاصيل خبر قطع بخامة المخمل اعتمدتها المدونات المحجبات.. ستعجبك! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.