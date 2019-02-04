للبشرة السمراء: خطوات تتبعها ريهانا لمكياج ناجح

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 فبراير 2019 03:03 مساءً - علاقة ريهانا بمستحضرات التجميل لم تسجّل بدايتها مع إطلاق علامتها الخاصة Fenty Beauty، بل هي تعشق المكياج منذ طفولتها كما أنها تتفنّن بتطبيقه وتجرؤ على خلط ألوان وتركيبات تعجز كثيرات عن اعتمادها. وتتمتع ريهانا بملامح جذابة جداً، حيث أن بشرتها السمراء وعينيها الخضراوين تساعد على جعل مكياجها بيدو أكثر جمالاً وإشراقاً.

في ما يأتي مستحضرات المكياج الأساسية التي تعتمدها ريهانا مع كل إطلالة لها.

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1- كريم الأساس

تختار ريهانا كريم أساس بتركيبة سائلة، وتستخدم الاسفنجة الخاصة به لتمده بوفرة على وجهها. هي تكثر من الكمية التي تضعها لأنها كما تؤكد، تفضّل تغطية كاملة لبشرة الوجه تُخفي الشوائب كلها. اخترنا لك كريم أساس Nars All Day Luminous Weightless Foundation بتركيبة ناعمة تغطي البشرة بشكل كامل وتمنحها لوناً متجانساً.





2- الكونتوريغ

تشدّد ريهانا على استخدام تقنية الكونتورينغ التي تناسب شكل وجه كل فتاة وعدم اتباع الإرشادات العامة المعروضة على اليوتيوب. وهي تحدّد رقبتها أيضاً معتمدة شكل المثلث حتى تبدو أطول. اخترنا لك Smashbox Step by Step Contour Kit بألوانه الثلاثة المتفاوتة ليمنحك اللون النهائي للبشرة الذي تبحثين عنه.

3- الكونسيلر الحل الأمثل

تعتبر ريهانا بأن الكونسيلر هو الحل لجميع شوائب البشرة. وهي تضع كمية في يدها وتبدأ بمزجها بواسطة أصبعها الخنصر قبل أن توزّعه بطريقة متساوية حول عينيها. اخترنا لك Bobbi Brown Creamy Concealer Kit الذي يحتوي على كونسيلر بتركيبة الكريم، يخفي الهالات السوداء ويرطب محيط العينين، وعلى بودرة مضغوطة لتثبيت الكونسيلر وجعله يدوم لوقت أطول.





4- البودرة الحرة

تختتم ريهانا الخطوات السابقة بتوزيع كمية من البودرة الحرة على كامل وجهها لتثبيت كريم الأساس والكونسيلر. اخترنا لك La Mer The Powder بتركيبة حريرية ناعمة، يثبت كريم الأساس ويضفي إشراقاً على الوجه.





5- الهايلايتر

بالنسبة إلى ريهانا بإن الهايلايتر أساس المكياج المشرق وهي تستخدم ثلاثة أنواع من الهايلايتر لتحصل على النتيجة التي ترغب بها اخترنا لك MAC Mineralize Skinfinish in Gold Deposit باللون البرونزي اللمّأع.