خلطة هندية تجعل بشرتك دائمة الشباب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 فبراير 2019 03:03 مساءً - تتمتع النساء الهنديات، في غالبيتهن، بجمال آخاذ وبشرة ندية ونقية وخالية من التجاعيد، فهؤلاء ورثن عن جداتهن خلطة طبيعية هي السر وراء جمال بشرتهن وشبابها الدائم، فهي تحارب ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما ترطب البشرة وتغذيها.

تعرفي الى هذه الخلطة وطبقيها فوراً على بشرة وجهك.



مكونات الخلطة

- 3 ملاعق من اللبن الزبادي.

- 3 ملاعق كبيرة من الأرز المطبوخ.

- ملعقة كبيرة من العسل.





طريقة التحضير والتطبيق

اهرسي الأرز المطبوخ جيداً. من ثم، أضيفي إليه تدريجياً كلاً من اللبن والعسل. حركي المكونات جيداً الى أن تحصلي على خليط متجانس. طبقي الخليط على بشرة وجهك وجهك واحرصي على الابتعاد عن منطقة حول العينين. اتركي الخليط على وجهك مدة 20 دقيقة. بعدها، نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالمياه الباردة.

طبقي هذه الوصفة مرة يومياً لمدة أسبوع.

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