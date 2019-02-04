النيود ينتقل إلى ألوان شعر النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 فبراير 2019 03:03 مساءً - ألوان النيود من الدرجات التي هيمنت على عالم الموضة بشكل كبير، ولم يقتصر الأمر على موضة الأزياء فقط، بل اعتمدتها بشكل خاص النجمات العالميات بـ صبغات الشعر المختلفة، لإطلالة جريئة وقوية، وبالطبع خاطفة للأنظار.



اختارت النجمة العالمية Jennifer Lawrence جينفر لورانس الأبيض الثلجي، وبالرغم من أن هذا اللون قد يبدو باهتا قليلا على صاحبات البشرة البيضاء جدا كجينفر، لكن مع احمر الشفاه الصريح، والأيلاينر بدت مثالية وجذابة.



الروز لطالما كان صديق للمرأة بخياراتها بالقطع التي ترتديها، وألوان احمر الشفاه وظل الجفون، وصولا إلى صبغات الشعر، كالدرجة التي اعتمدتها Kate Hudson كات هيدسون، مع تدرجات من البينك، لتضفي لمسة أنثوية لمظهرها.



مع الشعر القصير اختارت Cara Delevingne كارة ديلفين درجات البلاتينيوم الرمادية مع تدرجات بسيطة للذهبي الباهت، تناسب صاحبة البشرة العنبية أكثر.



درجات البيبي بلو كانت خيارات النجمات الأكثر جرأة، كإطلالة الليدي غاغا Lady Gaga مع فروة رأس باللون الثلجي رفعت معه شعرها للأعلى وكأنها أميرة من ديزني. أما kylie jenner كايلي جينر فقد اعتمدت درجة داكنة أكثر، لكنها لم تخل من الجرأة، مع بشرتها الخمرية.



اعتمدت سوايريز رونان saorise ronan على الأشقر البلاتينيوم القصير، المناسب لكل ألوان البشرة سواء الفاتحة أو العنبية، فهو يضيف إضاءة دائمة لوجهك.



بتدرج ناعم من البيج وصولا الذهبي اعتمدت Rosie Huntington-Whiteley روزي وايتلي على صبغة مستوحاة من ألوان النود، مع تسريحة الريترو الكلاسيكية، التي أظهرت تدرج صبغة شعرها.



فما رأيك بصبغات ألوان النود، هل تجرئين على اعتمادها؟

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